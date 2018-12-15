Москва, 15 декабря, 2018, 10:17 — ИА Регнум. В платёжном сервисе социальной сети «VK Pay» появилась возможность приобрести лицензионное программное обеспечение, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Вконтакте

Сейчас в «VK Pay» можно приобрести лицензии на пакет программ «Microsoft Office» и ряд популярных антивирусов.

Компания предлагает кешбэк до 20% от стоимости программного обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре администрация «ВКонтакте» запустила программу «Чекбэк», позволяющую начислять кешбэк за покупки товаров компаний-партнёров в обычных магазинах.