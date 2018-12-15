Менло-Парк, США, 15 декабря, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Ошибка программного интерфейса в приложениях Facebook открывала доступ к загруженным, но не опубликованным фотографиям, сообщил представитель компании Томер Бар в блоге для разработчиков приложений.

(сс) Book Catalog Facebook

Представитель Facebook рассказал, что система была уязвима в период с 13 по 25 сентября 2018 года. В эти дни сторонние приложения могли получить доступ к фотографиям, которые загружались в социальную сеть, но не выкладывались в общий доступ.

В Facebook отметили, что эта проблема могла затронуть до 6,8 млн пользователей. Компания направила этим пользователям уведомление, в котором предлагается проверить через справочный центр, использовали ли они приложения, затронутые ошибкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года стало известно о масштабной утечке данных из социальной сети Facebook, касающейся 50 млн пользователей.

Администрация компании признала эту утечку, вызвавшую крупный международный скандал.