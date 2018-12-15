Киев, 15 декабря, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Сегодня, 15 декабря, в день «объединительного собора» в Киеве, сотрудники государственной пограничной службы Украины ужесточат режим проверок на границе. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

Dpsu.gov.ua На границе

«Дополнительные меры направлены на то, чтобы выявить лиц, которые могут способствовать или осуществлять провокации», — цитирует его слова УНН.

По словам Слободяна, украинские пограничники намерены ввести «дополнительные меры фильтрации» въезжающих на территорию страны граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря стало известно, что среди 192 участников объединительного «собора» украинских раскольников будет десять представителей канонической Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП).

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