Вашингтон, 15 декабря, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Система льготного медицинского страхования Obamacare, принятая в 2010 году президентом США Бараком Обамой, признана неконституционной федеральным судом Северного округа штата Техас в Форт-Уорт. Это следует из постановления, поступившего 15 декабря в электронную базу суда.

Fibonacci Blue Манифестация против Obamacare

Иск о признании Obamacare противоречащей конституции подали ранее в суд ряд губернаторов и генеральных прокуроров штатов из числа членов Республиканской партии США. Также за ликвидацию данной системы медицинского страхования неоднократно выступала администрация действующего президента США Дональда Трампа, а против — представители американской Демократической партии и властей других штатов.

По решению суда Obamacare признана неконституционной так как в 2017 году законодатели США упразднили одно из её ключевых положений, которое предполагало штраф в случае отсутствия медицинской страховки.

Сам действующий президент США назвал решение суда Техаса отличной новостью.

«Вау, но неудивительно, что Obamacare был признан неконституционным», — написал Трамп в своем Twitter.

Отметим, администрации Обамы крайне тяжело было провести Obamacare через Конгресс США и только в 2010 году система получила статус закона. Отмена системы медицинского страхования времени президентства Обамы была одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, однако представители Республиканской партии США данное предложение президента в марте 2017 года блокировали.