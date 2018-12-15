Москва, 15 декабря, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу предложил своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису обсудить имеющиеся у России и США разногласия относительно условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Петр Данилов ИА Красная Весна Сергей Шойгу

Он рассказал, что главе Пентагона была направлена соответствующая нота от имени министра обороны России.

«Было подчёркнуто, что российская сторона готова к открытому и предметному диалогу с Пентагоном по всем актуальным проблемам совместной повестки», — отметил Конашенков.

Также он уточнил, что на данный момент американское военное ведомство никак не отреагировало на предложение российской стороны.

Конашенков констатировал, что подобная позиция говорит лишь о том, что США не хотят начать профессиональный диалог с Москвой по проблеме контроля над вооружениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США уже несколько лет обвиняет Россию в якобы нарушении ДРСМД, однако никаких конкретных доказательств таких нарушений Вашингтон так и не предоставил. Недавно президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД.

Государственный секретарь США Майк Помпео 4 декабря объявил, что Вашингтон требует от Москвы в течение следующих 60 дней «вернуться к исполнению» ДРСМД, в противном случае американская сторона приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках договора.