Москва, 15 декабря, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Россия примет участие в военно-морских учениях в рамках сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2019 году. Об этом 14 декабря сообщил на брифинге для иностранных атташе заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, подводя итоги международной деятельности ведомства в 2018 году.

Mil.ru Военно-морские учения

Как пояснил Фомин, Россия продолжает сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в формате «СМОА плюс» (совещания министров обороны стран АСЕАН с партнерами по диалогу).

Военные манёвры будут организованы Сингапуром и Южной Кореей. Россия примет участие в учениях в мае 2019 года. Но, как сообщил Фомин, чуть ранее, в марте 2019 года Россия направит рабочую группу в составе 20 человек для участия в учениях экспертной рабочей группы по военной медицине. Эти учения будут организованы Мьянмой и Индией.

Кроме того, Фомин напомнил, что Россия совместно с Лаосом является сопредседателем экспертной рабочей группы «СМОА плюс» по гуманитарному разминированию и в настоящий момент российский инженерный отряд участвует в разминировании территории Лаоса, а таже занимается обучением лаосских сапёров работе на российском оборудовании.

Напомним, что Россия является полномасштабным партнёром по диалогу с АСЕАН с 1996 года. А в текущем году министерство обороны РФ заключило двусторонние соглашения о военном сотрудничестве с девятью странами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил странам АСЕАН провести совместно с Россией учения по реагированию на опасные инфекционные заболевания и пригласил страны АСЕАН на российские экономические форумы — Санкт-Петербургский и Восточный экономический форумы