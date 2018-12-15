Лондон, 15 декабря, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Британским подданным после того, как Великобритания выйдет из состава Евросоюза, придется платить по 7 евро каждые три года за право посещать страны Европейского союза. Об этом 14 декабря сообщает ВВС со ссылкой на решение Европейской комиссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оплати и проходи

Напомним, что Европейский парламент предложил ввести дополнительную процедуру проверки путешественников, прибывающих в страны Европейского союза без визы. Предложение было поддержано евробюрократами.

Речь идёт о системе ETIAS (European Travel Information and Authorization System). В ней будут регистрироваться граждане из 61 страны, которые могут находится в странах Шенгенского соглашения без визы до 90 дней. Решение создать систему ETIAS, которая является аналогом системы ESTА — американского безвизового разрешения на путешествие по стране — вызвано намерением ужесточить пограничный контроль на внешней границе Евросоюза из-за миграционного кризиса и усиления террористической угрозы.

Для регистрации в этой системе придется платить — порядка 7 евро раз в три года. В США регистрация в системе ESTA стоит $14.

Поскольку Великобритания выходит из Европейского союза, британцам также придется платить за въезд на территорию оставшихся в наднациональном объединении стран. Правда, для Великобритании будет действовать переходный период — как минимум до 2021 года. В этот период британские подданые смогут ездить в Евросоюз по национальному паспорту.