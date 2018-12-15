Париж, 15 декабря, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Власти столицы Франции активно готовятся к новой, пятой по счету, крупномасштабной акции протеста «желтых жилетов», заявил начальник полиции Парижа Мишель Дельпеш. Об этом сообщает телеканал RTL.

(сс) Randy Colas Французская полиция

По словам представителя министерства внутренних дел Франции, следует готовиться к тому, что протесты могут развиваться по наиболее негативному сценарию. Отмечается, что во время акции протеста, начало которой назначено на субботу, 15 декабря, улицы Парижа будут охранять около восьми тысяч стражей порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря стало известно, что во французском городе Авиньон погиб участник акции протеста «желтых жилетов». По сведениям властей, протестующий был сбит грузовиком в то время, когда он со своими соратниками блокировал автодорогу. Добавим, всего с начала протестов во Франции уже погибли шесть демонстрантов.

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