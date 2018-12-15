Санкт-Петербург, 15 декабря, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Полицейские Санкт-Петербурга ведут поиск злоумышленников, которые погасили Вечный огонь мемориала жертвам революции на Марсовом поле в центре города.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вечный огонь. Марсово поле

Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, это произошло вечером 14 декабря, причем известно, что действовала группа правонарушителей.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников», — отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что на Марсовом поле похоронены несколько сотен человек, погибших во время событий 1917 года и в первые годы Советской власти.