Москва, 15 декабря, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Американская военная база в Эт-Танфе является основным препятствием для решения проблем с сирийским лагерем беженцев «Эр-Рубаканом», заявил 15 декабря на встрече с журналистами официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Цитата из х/ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США Американская военная база. «Мир — наша профессия»

По его мнению, которое приводит RT, американская военная база в Эт-Танфе, вкупе с подконтрольными США группировками бандитов в регионе, являются главным препятствием для получения беженцами из «Эр-Рубакана»: «необходимой помощи и организации их возвращения к местам прежнего проживания».

Также, по данным официального представителя Минобороны РФ, в лагере беженцев «Эр-Рубакан» находится в настоящее время более чем 50 тысяч беженцев из Сирии, которые проживают там в тяжелейших условиях.

Отметим, ранее, 10 декабря, МИД России заявил о том, что США должны незамедлительно вывести свои войска с военной базы в сирийском Эт-Танфе и передать контроль над данной территорией правительству Сирии для того чтобы урегулировать ситуацию в лагере беженцев «Эр-Рубакан».