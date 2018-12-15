Ньон, Швейцария, 15 декабря, 2018, 08:21 — ИА Регнум. УЕФА планирует начать расследование в отношении болельщиков английского футбольного клуба «Челси», которые подозреваются в исполнении антисемитских песен, сообщает 15 декабря Independent.

(сс) Andrew Стадион

Организация начнет расследование данного инцидента сразу после того, как ею будет получен отчет от главного арбитра матча Александра Ставрева. При этом в самом клубе данные действия болельщиков самым резким образом осудили и пообещали применить в отношении виновных самые жесткие санкции.

Отметим, матч группы L лиги Европы между венгерской командой «Мол Види» и лондонским клубом «Челси» прошел в Будапеште 14 декабря и закончился с ничейным результатом 2:2. Встреча была омрачена на третьей минуте поведением болельщиков лондонского клуба, которые стали петь песни с антисемитским содержанием.

По мнению британского журналиста Мэтта Макхигена, таким образом фанаты «Челси» выражали свое недовольство владельцем клуба российским миллиардером еврейского происхождения Романом Абрамовичем.