Таллин, 15 декабря, 2018, 08:10 — ИА Регнум. Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что эстонский солдат — лучший в мире солдат. Соответствующее заявление Луйка распространила пресс-служба министерства обороны Эстонии.

Mil.ee Эстонские солдаты

Сообщается, что в ходе прошедшей в штаб-квартире эстонского министерства обороны встрече, Луйк поблагодарил эстонских военных за службу. Он подчеркнул, что их работа важна как для людей, проживающих в отдельных кризисных регионах мира, так и для самой Эстонии, так как благодаря этому Эстония поддерживает прочные связи с военным блоком НАТО.

Также он отметил, что Эстония страна маленькая, и содержать экспедиционную армию не может. Однако весь усвоенный эстонскими солдатами опыт в ходе участия в различных миссиях за рубежом является частью развития независимого оборонного потенциала Эстонии.