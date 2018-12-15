Оттава, 15 декабря, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) намерены 17 декабря прибыть в Россию для работы с пробами, находящимися на хранении в Московской антидопинговой лаборатории. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе международной организации.

(сс) Philippedelavie Проверка на допинг

Отмечается, что в составе делегации WADA в Москву прибудут пятеро сотрудников агентства. Делегацию возглавит независимый эксперт из Испании доктор Хосе Антонио Паскаль с 30-летним стажем работы в области антидопинга. Процесс получения необходимых проб специалистами составит три рабочих дня, говорится в документе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус уведомил, что WADA разрешило РУСАДА проводить обработку результатов по закрытой московской лаборатории.

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