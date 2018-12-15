Москва, 15 декабря, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Запуск космического грузового корабля «Прогресс МС-11» к Международной космической станции (МКС) в марте 2019 года пройдёт по сверхбыстрой схеме, сообщил источник в ракетно-космической отрасли РИА Новости 15 декабря.

Roscosmos.ru Запуск

Запуски пилотируемых и грузовых космических кораблей к МКС осуществляются по следующим схемам: сверхбыстрая (стыковка с МКС происходит через 3 часа после запуска), быстрая (6 часов) и двухсуточная.

Представитель ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск «Прогресс МС-11», назначенный на 28 марта 2019 года, будет проходить по сверхбыстрой схеме.

Как сообщало ИА REGNUM, первый запуск грузового космического корабля серии «Прогресс» по сверхбыстрой схеме состоялся в 2018 году. Корабль «Прогресс МС-09», запущенный 10 июля с космодрома Байконур, состыковался с МКС через 3 часа 40 минут после старта.