Циолковский, Амурская область, 15 декабря, 2018, 07:59 — ИА Регнум. К автономной подготовке к запуску малых космических аппаратов приступили на космодроме Восточный, сообщила 14 декабря пресс-служба АО «Главкосмос».

Kremlin.ru Космодром Восточный

Подготовка аппаратов к запуску осуществляется командой АО «Главкосмос» и АО «Главкосмос Пусковые Услуги» совместно с представителями из Голландии, Германии и Японии в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов (КА) космодрома Восточный.

Космические аппараты Японии, Испании, ЮАР и Германии будут запущены вместе с российскими аппаратами «Канопус-В» №5, №6 в составе полезной нагрузки.

Также сообщается, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» намечен на 27 декабря текущего года с космодрома Восточный.

В настоящий момент на космодроме Восточный проходят автономные испытания малых космических аппаратов.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Алексей Овичнин и Олег Кононенко запланировали в мае выход в открытый космос для подготовки российского сегмента Международной космической станции (МКС) к приему многофункционального лабораторного модуля «Наука».