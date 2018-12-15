Владивосток, 16 декабря, 2018, 01:00 — ИА Регнум. 1311 постоянных и 262 временных избирательных участка открылись в Приморском крае, на них жители региона смогут отдать свои голоса на выборах губернатора. Голосование будет продолжаться до 20:00 по местному времени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме Приморья.

Вениамин Брискин, Константин Иванов. Все на выборы. 1954

Временные избирательные участки будут работать в больницах, аэропорту, на судах и в воинских частях. 16 декабря жителям Приморского края предоставили право голосовать не только по месту прописки — сделать выбор можно в любом муниципалитете региона, предварительно подав заявление об этом через многофункциональный центр или на портале Госуслуг.

Контролировать ход повторных выборов главы региона будут около 1,5 тыс. независимых общественных наблюдателей из числа студентов и инициативных граждан, их предварительное обучение проводила общественная палата края.

Напомним, что за кресло главы региона сегодня будут бороться депутат Госдумы РФ Андрей Андрейченко (ЛДПР), баллотирующийся самовыдвиженцем врио главы Приморья Олег Кожемяко, исполнительный директор «Тим-Групп Трейдинг» Алексей Тимченко («Партия Роста») и депутат думы Владивостока, коммерческий директор АО «Курортстройсервис» Роза Чемерис («За женщин России»).

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость проведения повторных выборов губернатора Приморского края возникла после того, как 9 сентября в первом туре не победил ни один из кандидатов, а итоги второго тура, который прошёл 23 сентября, вызвали ожесточённые споры.

Изучив ситуацию в регионе, комиссия ЦИК России пришла к выводу, что при подсчёте голосов на втором туре выборов главы Приморья имели место нарушения. Результаты были отменены, врио главы края Андрей Тарасенко ушёл в отставку. На его место был назначен экс-губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.