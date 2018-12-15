Вашингтон, 15 декабря, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Прокуратура США попросила Федеральный окружной суд Вашингтона разрешить российской гражданке Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в шпионаже, дать показания по другому уголовному делу и предоставить возможность втайне вывозить её с территории тюрьмы. Об этом накануне, 14 декабря, сообщило интернет-издание The Daily Beast.

Цитата из х/ф «Радуга». Реж. Марк Донской. 1943. СССР Допрос с пристрастием

Это издание утверждает, что соответствующее непубличное прошение государственного обвинения было приобщено к делу 14 декабря, однако по ошибке оно стало доступно в базе данных суда на непродолжительное время, за которое The Daily Beast якобы успело с ним ознакомится.

При этом не уточняется, о каком именно уголовном деле, по которому Бутина может быть допрошена, идет речь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская гражданка Мария Бутина, которую в США обвиняют в сговоре против Соединённых Штатов и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента, пошла на сделку со следствием и признала себя виновной по части обвинений, в частности в сговоре против США.