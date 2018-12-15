Женева, Швейцария, 15 декабря, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Проект резолюции о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) внесён на рассмотрение в Генеральную Асамблею ООН Россией. Информацию об этом разместил 14 декабря на сайте постпредства России при ООН официальный представитель ведомства Федор Стржижовский.

Почта СССР Марка в честь РСМД

Сообщается, что Россия придаёт огромное значение сохранению ДРСМД, так как его прекращение может подорвать международные механизмы в области нераспространения оружия массового уничтожения и контроля над вооружениями.

Действия США по запуску в одностороннем порядке процедуры «приостановления» участия в ДРСМД, не предусмотренной Договором, ставят будущее ДРСМД под угрозу.

В связи с этим Россия внесла на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о ДРСМД, по которому все стороны-участницы договора призываются к выполнению обязательств по данному соглашению. Разрешать вопросы, относящиеся к выполнению данного Договора предлагается при помощи предусмотренных в ДРСМД механизмов.

Напомним, что ранее сообщалось об опасениях США насчёт принятия Россией доктрины упреждающего удара, который может стать ответом на выход США из Договора по РСМД.