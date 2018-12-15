Брюссель, 15 декабря, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в очередной раз удивил своим странным поведением на публике. Во время второго дня саммита лидеров Европейского союза 14 декабря он взъерошил волосы одной из своих сотрудниц на входе в здание, где проходил саммит.

(сс) European People's Party Жан-Клод Юнкер (в центре) g

Видеозапись этого момента попала в сеть. На кадрах видно, что глава Еврокомиссии выходит из автомобиля и здоровается с встречающими его сотрудниками. В какой то момент к нему подходит поздороваться женщина и Юнкер перед тем как обнять её движением руки взъерошивает ей волосы. Поведение главы ЕК вызвало некоторое недоумение у окружающих.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай странного поведения Юнкера на публике. Так стало известно, что на том же саммите ЕС Юнкер ни с того ни с сего швырнул пачку документов на пол перед началом пресс-конференции. Объяснить поведение Юнкера никто не смог.

Также Юнкер уже не раз появлялся на публике шатающимся из стороны в сторону, после чего журналисты начинали строить гипотезы, употребил ли он алкоголь или нет.