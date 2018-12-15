Москва, 15 декабря, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 в сопровождении самолетов Ан-124 и Ил-62 вернулись из Венесуэлы, куда они ранее прилетели с международным визитом, сообщает 15 декабря департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Mil.ru Ту-160

«Стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на аэродром базирования на территории Российской Федерации после выполнения международного визита в Боливарианскую Республику Венесуэла», — говорится в сообщении департамента.

Кроме этого сообщается, что российские самолеты в ходе полета преодолели расстояние свыше 12 тыс. км и выполнили дозаправку в воздухе. Маршрут следования стратегических ракетоносцев проходил над акваториями Атлантического океана, а также Карибского, Норвежского и Баренцева морей. При этом на некоторых этапах следования российские самолеты сопровождали истребители F-16, относящиеся к ВВС Норвегии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ особо подчеркивает, что полет российских ракетоносцев проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 10 декабря, пресс-служба российского военного ведомства подтвердила информацию об отправке в Венесуэлу двух стратегических ракетоносцев Воздушно-космических сил России Ту-160, а также самолетов Ан-124 и Ил-62.