Донецк, 15 декабря, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики приведены в полную боевую готовность в связи с готовящимся широкомасштабным наступлением украинских боевиков на южном фланге линии фронта в Донбассе. Об этом накануне, 14 декабря, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

ИА Красная Весна К бою готов

По его словам, командование войск ДНР, с момента получения информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины, провело доукомплектование на 100% личным составом всех подразделений Народной милиции. Подразделения войск ДНР обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами.

На позициях проведены инженерные работы, установлены противотанковые заграждения на танкоопасных направлениях. Подразделения Народной милиции также снабжены необходимым количество противотанковых комплексов, что позволяет сдержать наступление до двух танковых бригад ВСУ. Все ключевые объекты усилены средствами противовоздушной обороны.

Также Басурин сообщил, что по данным разведки ДНР, на украинской стороне завершилась подготовка к проведению широкомасштабного наступления на южном фланге фронта в Донбассе. Так, украинское командование сформировало первый эшелон наступательной группировки. Украинские войска растянулись на 50 км по фронту между Мариуполем и Волновахой. В состав передовых сил Украины вошли подразделения 128-й и 79-й бригад ВСУ.

«Танковые подразделения этих соединений рассредоточены группами до двух взводов вдоль линии соприкосновения от Виноградного до Старогнатовки», — рассказал Басурин.