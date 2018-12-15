Челябинск, 15 декабря, 2018, 05:56 — ИА Регнум. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города Магнитогорска (Челябинская область) утверждено прокуратурой, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Уточняется, что ей предъявлены обвинения в мошенничестве по нескольким пунктам. Мошеннические действия жительница Магнитогорска, по версии следствия, совершала с марта 2014 года по август 2017 года.

Мошенничество заключалось в том, что она заключала договоры с компаниями, обязуясь согласовать и утвердить проекты нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу, а также получить разрешения в региональном управлении Росприроднадзора.

«Взятые на себя обязательства по согласованию и утверждению проектов и получению разрешений обвиняемая не выполнила, для подтверждения выполнения работ предоставила клиентам подложные документы, разрешающие выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, якобы выданные указанными органами», — сообщили в прокуратуре.

Пострадали от действий подследственной 17 заказчиков. Общий объем присвоенной суммы превысил 1,2 млн рублей. Уголовное дело в отношении жительницы Челябинской области направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соблюдение природоохранного законодательства в Челябинской области находится под пристальным вниманием властей. Свою лепту в заботу о жителях Южного Урала вносят предстоящие в 2020 году крыпные международные мероприятия (саммиты ШОС и БРИКС) в областном центре.