Челябинск, 15 декабря, 2018, 05:18 — ИА Регнум. Два предприятия Челябинской области, уличенные в загрязнениях окружающий среды, привлечены к ответственности, сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии.

Цитата из м/ф «Это совсем не про то». реж Александр Федулов. 1984. СССР Загрязненный воздух

«В 2018 году завершились два масштабных дела Магнитогорского территориального отдела регионального государственного надзора — о загрязнении атмосферного воздуха и о складировании отходов в не оборудованных для этого местах», — сообщили в минэкологии.

Речь идет о магнитогорском предприятии ООО «Новое дело», которое игнорировало учет загрязнений, выделяемых в атмосферу. При этом у компании не было разрешения на выбросы. По итогам судебных тяжб предприятие устранило нарушения и получило разрешение.

Также минэкологии упоминает ООО «Хлебинка» из Верхнеуральского района, которое допускало нарушения хранения отходов производства четвертого класса опасности (навоз крупного рогатого скота). Нарушение через суд устранено.

Отметим, нарушения экологических норм были выявлены в ходе внеплановых проверок. Министерство предупредило предприятия, что всех нарушителей заставят соблюдать требования природоохранного законодательства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, финансирование экологических программ на Южном Урале будет усилено. Предполагается выделение дополнительных средств на программу «Охрана окружающей среды Челябинской области» и на охрану водных объектов.