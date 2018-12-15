Канада, 15 декабря, 2018, 04:51 — ИА Регнум. Алмаз размером с куриное яйцо найден на руднике «Дьявик» в Канаде, сообщает Bloomberg.

Алмаз

Уточняется, что масса находки превышает 110 г (552 карата). Такого крупного алмаза в Северной Америке еще не находили. Находка имеет желтый цвет, повреждений на поверхности алмаза не обнаружено.

Напомним, рудник «Дьявик» (Diavik) находится на острове Гра к северо-востоку от города Йеллоунайф — в 220 км южнее Северного полярного круга. Является совместным предприятием компаний Diavik Diamond Mines Inc. и Dominion Diamond Diavik Limited Partnership.