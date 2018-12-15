Вашингтон, 15 декабря, 2018, 04:14 — ИА Регнум. Демократическая партия выдвинула бы Джо Байдена, экс-вице-президента Соединенных Штатов, в качестве кандидатуры на пост главы государства. Результаты соответствующего опроса обнародовала телекомпания CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп. Пистолет. Прическа Трампа

Кандидатуру Байдена поддерживает треть демократов. Однако сенатор Берни Сандерс «набрал» еще меньше голосов — в его пользу высказались 14% членов Демпартии. Стоит отметить, что популярность его несколько выросла с момента последнего опроса CNN, в то время как Байден утратил часть позиций.

Напомним, очередные выборы президента США состоятся в 2020 году. С момента избрания 45-го главы Штатов Дональда Трампа прошло два года, но тема «выборов» до сих пор обсуждается не только в СМИ (особенно таких, как CNN), но и во властных кругах США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Байден с трибуны университета Монтаны назвал себя лучшим претендентом на роль главы Штатов. Свое мнение политик аргументировал тем, что он очень компетентен, теперешние проблемы страны ему по плечу.

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