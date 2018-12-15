Лондон, 15 декабря, 2018, 03:46 — ИА Регнум. Сторонники выхода Великобритании из состава Европейского союза вышли на улицы и перекрыли движение по Вестминстерскому мосту, пишет The Sun.

Жёлтый жилет

Порядка 60 протестующих против проволочек по процедуре Brexit надели «жёлтые жилеты» — по примеру французов. Участники акции выкрикивали «Brexit — сейчас!»

Уточняется, что протесты не сопровождались стычками с полицией. В итоге правоохранители вынудили участников акции освободить дорогу.

Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй перенесла голосование по проекту соглашения Европейского союза с Великобританией о Brexit с 11 декабря на 21 января 2019 года. 12 декабря прошло голосование о вотуме недоверия главе правительства, но большинство депутатов поддержали Мэй.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильские СМИ распространили информацию об акции простерта «жёлтых жилетов» на улицах Тель-Авива. Протестующие выдвигали экономические требования.