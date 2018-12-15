Кито, 15 декабря, 2018, 03:16 — ИА Регнум. Пять человек погибли и 38 получили травмы в Кито в результате крупного ДТП, пишет El Comercio.

Eli Duke Автомобильная авария

Авария в эквадорской столице произошла 14 декабря: автобус налетел на несколько припаркованных машин, после чего перевернулся. По одной из версий, причиной ДТП стал отказ тормозов у автобуса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря грузовик наехал на остановку автобуса в городе Сиднее (Австралия). Шесть человек пострадали и один погиб в результате этого ДТП.