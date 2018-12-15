Лиссабон, 15 декабря, 2018, 03:05 — ИА Регнум. Не менее 28 человек пострадали в результате схода трамвая с рельсов в португальском Лиссабоне, сообщает газета Publico.

(сс) Marco Verch Трамвай в Лиссабоне

Сообщается, что инцидент произошел в португальской столице около 18:00 по местному времени. Как газете сообщили очевидцы происшествия, трамвай пытался затормозить, однако сошел с рельсов и врезался в угол здания.

В результате столкновения пострадали по меньше мере 28 человек. Спасатели отмечают, что травмы пострадавших не представляют угрозы для жизни, однако их поместили под наблюдение врачей в качестве меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Санкт-Петербурге столкнулись трамвай и пассажирский автобус. Отмечается, что водителю автобуса стало плохо во время движения и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с трамваем. При столкновении пострадал лишь водитель автобуса.