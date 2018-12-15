Иерусалим, 15 декабря, 2018, 03:02 — ИА Регнум. Десять участников акции «жёлтых жилетов» задержаны в Тель-Авиве, передает радио Kan.

Желтый жилет Ella87

Акция состоялась 14 декабря. В протестах участвовали сотни израильтян, недовольные экономической ситуацией. Правоохранители задержали тех, кто пытался напасть на них и нарушал требования правопорядка.

Напомним, протесты «жёлтых жилетов» будоражат Францию: активисты вышли на улицы из-за готовящегося повышения цен на топливо. Их требования были выполнены, но протесты продолжились.

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