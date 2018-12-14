Вашингтон, 15 декабря, 2018, 02:50 — ИА Регнум. Китай должен освободить двух канадских граждан, которые были задержаны на этой неделе, заявил госсекретарь США Майк Помпео на встрече между представителями Соединенных Штатов и Канады в формате 2+2.

Gage Skidmore Майк Помпео

«Незаконное задержание двух канадских граждан неприемлемо. Они должны быть освобождены. Мы требуем от всех стран мира обращаться с чужими гражданами должным образом», — заявил он.

Помпео добавил, что американская сторона в настоящее время старается добиться экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei, которая была задержана в Канаде по запросу Соединенных Штатов.

Помпео подчеркнул, что в настоящее время между США и Китаем идет торговая война, и Канада стала одной из жертв этой войны.

Напомним, 11 декабря китайские правоохранительные органы задержали бывшего канадского дипломата Майкла Коврига и еще одного канадского гражданина Майкла Спэйвора.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан заявил, что задержанные в Китае граждане Канады представляли угрозу для национальной безопасности КНР. Он подчеркнул, что арест этих граждан происходил в полном соответствии с действующим китайским уголовным законодательством.