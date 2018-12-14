Кишинёв, 15 декабря, 2018, 01:57 — ИА Регнум. Молдавского бизнесмена Вячеслава Платона приговорили 14 декабря к 25 годам тюрьмы. Как передает ИА REGNUM, добавили к уже вынесенному приговору в 18 лет за банковское мошенничество еще семь лет по делу о мошенничестве в страховой компании Moldasig и по делу о «попытке подкупа сотрудников спецподразделения Pantera.

Николай Ярошенко. Заключённый. 1878

Платон своей вины не признает, считая заказчиком дела лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. а его адвокаты заявили, что приговор будет обжалован.

Весной 2017 годакишиневский суд приговорил Платона к 18 годам тюрьмы. Суд признал Платона виновным в банковском мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. Суд также постановил изъять у Платона в пользу государства около 40 млн евро — примерно такую сумму, по версии следствия, бизнесмен вывел из банковской системы страны в 2014 году, когда были разворованы три банка включая Banca de Economii.