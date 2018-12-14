Киев, 15 декабря, 2018, 01:44 — ИА Регнум. Приглашение на «объединительный собор» вернул константинопольскому патриарху Варфоломею настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря архиепископ в Черновицкой области (Украина) Лонгин (Жар), сообщает Страна.ua.

Франсиско Гойя. Большой козел или шабаш ведьм. 1823

«Я возвращаю Ваше приглашение на раскольнический собор, отказываясь от участия в нем», — заявил Лонгин.

Священник в своем обращении к Варфоломею назвал «объединительный собор» «сатанинским сборищем нечестивых». Он напомнил, что архиереи УПЦ Московского патриархата выступили против «лжесобора».

"Если Вы называете себя матерью всех Церквей, то почему Вы отдали на поругание наши православные святыни, на растерзание истинную православную церковь, наших братьев сослужителей, допустили мучение и пытание священников», — говорится в послании.

Напомним, «объединительный собор» состоится в Киеве 15 декабря. Раскольническая церковь анонсирует создание украинской автокефалии. УПЦ МП отказалась от участия в этом мероприятии.