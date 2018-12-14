Кишинёв, 15 декабря, 2018, 01:42 — ИА Регнум. Парламент Молдавии назначил депутата от правящей Демократической партии Раису Апольски должность судьи Конституционного суда Молдавии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, за ее кандидатуру проголосовали 54 депутата от правящей коалиции.

codrinius Владимир Плахотнюк

В уходящем составе парламента Апольски занимала должность председателем комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету. В Конституционном суде она заменит ушедшего в отставку судью Виктора Попу.

По информации молдавских СМИ, Апольски — родственница лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка.

В предыдущие дни в Конституционном суде Молдавии были назначены еще два новых судьи. Ими стали бывший генпрокурор Корнелий Гурин и депутат парламента от Демпартии, бывший коммунист и экс-глава Службы информации и безопасности Молдавии Артур Решетников.

Оба считаются ставленниками лидера правящей Демпартии и фактического руководителя Молдавии Владимира Плахотнюка, под чьим контролем в последние годы находился в том числе Конституционный суд Молдавии, не раз принимавший выгодные Плахотнюку политические решения.