Красноярск, 15 декабря, 2018, 01:28 — ИА Регнум. В Красноярском крае на трассе Ачинск — Троицкое столкнулись грузовик и пассажирский автобус, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Сообщается, что автобус следовал из Назарово в Троицкое. Однако на 40 км автотрассы, по предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в салоне которого находились 38 пассажиров. В результате аварии погибли водители автобуса и грузовика, еще один из 15 госпитализированных пассажиров умер в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в Новосибирской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в припаркованный на обочине грузовик. В результате аварии пострадали два человека, они доставлены в больницу. Врачи квалифицируют их состояние как удовлетворительное.