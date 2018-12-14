Санкт-Петербург, 15 декабря, 2018, 00:54 — ИА Регнум. Первый канал опубликовал на своей странице в соцсети «Одноклассники» официальный трейлер фильма «Союз спасения» о восстании декабристов на Сенатской площади 1825 года.

Василий Тимм. Декабристы на Сенатской площади

Режиссером фильма выступил Андрей Кравчук, известный по фильму «Адмирал». Продюсеры фильма — Константин Эрнст и Анатолий Максимов.

Эрнст заявил, что в настоящее время мало кто знает историю восстания декабристов, несмотря на то, что это было «одно из ключевых событий в русской истории XIX века». Он отметил, что трактовка событий, показанная в фильме, будет «динамичной, драматичной и захватывающей».

Выход фильма в прокат намечен на 26 декабря 2019 года. Премьера фильма будет приурочена к годовщине восстания на Сенатской площади.