Киев, 15 декабря, 2018, 00:51 — ИА Регнум. На Украине на десять работающих граждан приходится 11 пенсионеров, заявил глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус, сообщило 14 декабря издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM

Чиновник отметил, что без разграничения налогов и взносов на социальное страхование Украина не сможет провести ежегодную индексацию пенсий.

Напомним, минимальная пенсия на Украине в 2018 году равна 1435 гривен или чуть менее $52. Минимальная пенсия в Зимбабве равна примерно $60.

По подсчётам экспертов, если украинские пенсионеры будут вымирать теми же темпами, которые были зафиксированы в 2018 году, проблема будет окончательно «решена» через 31 год.

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