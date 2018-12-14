Киев, 15 декабря, 2018, 00:00 — ИА Регнум. На Аскольдовой могиле в Киеве 22 декабря состоится освящение фрески Покрова Богородицы, на которой изображены погибшие боевики майдана и «АТО», заявила автор фрески, член Конгресса украинских националистов Марина Соченко 13 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

Отметим, храм Святого Николая на Аскольдовой могиле, принадлежавший Украинской православной церкви, был захвачен Украинской греко-католической церковью в 1992 году.

Напомним, политически-мотивированные «иконы» рисуют в некоторых культовых строениях организации «Киевский патриархат». К примеру, в Свято-Преображенском соборе города Кременец в Тернопольской области существует фреска площадью 70 кв. метров, на которой изображён Георгий Победоносец, пронзающий копьём «змия», у которого две головы, похожие на головы орлов на гербе РФ. Копьё украшено флажком Украины, в элементах росписи присутствуют такие якобы «христианские» символы как трезубец, эмблема ВСУ, красно-чёрные флаги террористической организации ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также толпы майданщиков и «герои АТО» на фоне разрушенной вышки Донецкого аэропорта.