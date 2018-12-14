Белград, 14 декабря, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич вечером 14 декабря принял посла России в Белграде Александра Чепурина с «посланием от Москвы» после сегодняшнего решения парламента в Приштине о преобразовании сил безопасности Косово в полноценную армию, передаёт сербская государственная телерадиокомпания РТС.

Kremlin.ru Александр Вучич

Как сообщается, российский дипломат прибыл в администрацию президента Сербии за полчаса до того, как Александр Вучич обратился с чрезвычайным обращением к нации по ситуации в Косово.

На выходе из здания, отвечая на вопрос журналиста «Танюг» о том, что было предметом неанонсированной встречи и не сообщил ли он Вучичу какую-либо информацию из Москвы, Чепурин кратко ответил: «Да».

Ранее сегодня парламент односторонне отделившего от Сербии края Косово утвердил решение о создании в крае вооружённых сил в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Пакет законопроектов был принят единогласно без участия депутатов от партии «Сербский список», представляющей интересы косовских сербов, которые бойкотировали заседание.

Выступая с обращением к нации Александр Вучич обвинил в сложившейся ситуации США, Германию и Великобританию.

«Сегодня стало окончательно явно, что албанцы и их спонсоры никогда не хотели компромисса. Очевидно, что за всем, что они делали, стоят США, Великобритания, а в том, то касается армии Косово — и Германия. Мы разочарованы этим фактом, но это не новость для нас», — сказал он.

Президент Сербии также выразил благодарность российскому руководству за «сигнал поддержки», который он, по его словам, получил сегодня из Москвы.

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