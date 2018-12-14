Вашингтон, 14 декабря, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится в переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом он написал 14 декабря в своём микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«Многие люди спрашивают, как у нас идут переговоры с Северной Кореей, — я всегда отвечаю, что мы не торопимся», — написал глава Белого дома.

Он отметил, что у КНДР «есть прекрасный потенциал для больших экономических успехов», и выразил уверенность, что Ким Чен Ын «видит это лучше, чем кто-либо другой, и в полной мере воспользуется этим для своего народа».

«У нас всё просто замечательно!» — заключил Трамп.

Напомним, первая в истории встреча лидеров США и Северной Кореи состоялась 12 июля 2018 года в Сингапуре. В совместном заявлении, принятом по итогам встречи, Ким Чен Ын выразил готовности к полной денуклеаризации Корейского полуострова, а Дональд Трамп со своей стороны заверил, что Пхеньян получит гарантии безопасности.

Вместе с тем планы действий сторон не были детально прописаны в коммюнике. В течение последних месяцев Вашингтон и Пхеньян продолжают переговоры на дипломатическом уровне, при этом регулярно поднимается вопрос о возможной новой встрече лидеров двух стран.

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