Киев, 14 декабря, 2018, 23:09 — ИА Регнум. Среди 192 участников объединительного «собора» украинских раскольников будет десять представителей канонической УПЦ МП, сообщило 14 декабря издание Liga.net со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Крупнейшим представительством на «соборе» будет обладать организация «Киевский патриархат» — 42 члена руководства, каждый из которых приведёт по одному служителю культа и одному мирянину, итого 126 человек.

Неканоническую Украинскую автокефальную православную церковь будут представлять 12 иерархов, 12 служителей культа и столько же мирян.

От канонической церкви — десять священнослужителей, десять клириков и мирян.

Напомним «Киевский патриархат» принял решение выдвинуть на пост руководителя объединённой раскольничьей церкви две кандидатуры — «митрополитов» Епифания и Михаила. УАПЦ намерена поддержать Михаила.

Читайте также: Стали известны имена кандидатов на пост главы церкви от УПЦ КП

Напомним также, посольство США обратилось к американским гражданам с призывом быть осторожными 15 декабря в Киеве, избегать массовых акций, быть готовым к обыскам и ограничениям в передвижении.