Катманду, 14 декабря, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Грузовик с крестьянами из непальской деревни Дупчесвор рухнул в обрыв, погибли не менее 16 человек, 14 декабря передает агентство Associated Press.

scottinthailand Горный пейзаж. Непал

Жители деревни, расположенной в 120 километрах от Катманду, возвращались с похорон на открытом грузовике по горной дороге.

В настоящий момент спасатели продолжают поиск тел. Работу спасателей осложняют низкие температуры и труднодоступность места аварии.

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