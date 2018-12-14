Вашингтон, 14 декабря, 2018, 22:27 — ИА Регнум. Вопрос о прекращении или продолжении военной помощи США Саудовской Аравии нуждается в дальнейшем обсуждении, сообщил 14 декабря журналистам на пресс-конференции госсекретарь США Майк Помпео.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По его словам, консультации с конгрессом по данному вопросу будут продолжены.

Напомним, ранее сенат США принял резолюцию, призывающую администрацию Трампа прекратить военную поддержку Саудовской Аравии.

Тем не менее глава госдепа Помпео выступает против такого решения и считает его «несвоевременным».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в американском сенате одобрили резолюцию о прекращении помощи саудитам из-за «вторжения коалиции под эгидой Саудовской Аравии в Йемен три года назад».

По мнению ряда сенаторов, из-за этого в Йемене наблюдается «самый ужасный гуманитарный кризис на земле».