Москва, 14 декабря, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Российской Федерации признала законным административный арест иностранного агента и правозащитника Льва Пономарёва за нарушение им порядка организации публичного мероприятия. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Globallookpress Генеральная прокуратура РФ

В сообщении сказано, что Генеральная прокуратура России провела проверку всех обстоятельств привлечения к административной ответственности Льва Пономарева.

«Он нарушил установленный законом порядок организации публичного мероприятия», — заявили в Генпрокуратуре.

Было установлено, что Лев Пономарев 25 октября в социальной сети Facebook призвал граждан принять участие в публичном мероприятии на Лубянской площади в Москве 28 октября. При этом данное мероприятие не было согласовано с органами исполнительной власти Москвы.

Власти Москвы предложили организаторам данного мероприятия иной маршрут, о чем Пономарев как организатор прекрасно знал. Тем не менее он призвал граждан прийти именно на Лубянскую площадь.

Напомним, что провести дополнительную проверку административного дела в отношении Пономарева поручил Генпрокуратуре президент Российской Федерации Владимир Путин после того, как к нему с такой просьбой обратились члены нового состава Совета по развитию гражданского общества и правам человека.