Фастов, Украина, 14 декабря, 2018, 22:48 — ИА Регнум. Причиной взрыва в пятиэтажном доме в городе Фастов Киевской области была не утечка газа, заявил технический директор предприятия «Киевоблгаз» Руслан Писанко 14 декабря в эфире телеканала НТН.

Luc Viatour Взрыв

«Создана комиссия, в состав которой также входит представитель «Киевоблгаза». Эта комиссия установит причины взрыва. Со своей стороны, могу сказать, имея опыт работы в таких ситуациях, признаков взрыва бытового газа здесь нет», — заявил эксперт.

Напомним, инцидент произошёл в доме утром 14 декабря. В результате взрыва обвалилось три этажа — с пятого по третий. Пострадало 27 квартир, в которых проживало 63 человека.

Предварительно, причиной случившегося стал взрыв бытового газа.