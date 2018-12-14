Волгоград, 14 декабря, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Международный аэропорт Волгограда приостановил работу из-за сильного снегопада и метели. Как сообщили вечером 14 декабря в справочной службе авиаузла, в настоящее время воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы.

rooster133 Снег в аэропорту.

В частности, по сообщению ТАСС, на запасной аэродром в Астрахани были направлены рейс компании «Победа» из Санкт-Петербурга и рейс S7 Airlines из московского аэропорта «Домодедово». Рейс компании «Аэрофлот» из «Шереметьево» перенаправлен в Ростов-на-Дону.

Сообщается, что видимость в районе аэропорта Волгограда в настоящее время составляет около 300 метров, сплошная облачность наблюдается на высоте 60 метров.

Как передавало ИА REGNUM, из-за выпадения месячной нормы снега сложная ситуация также сложилась на федеральной дороге Сызрань — Саратов — Волгоград. На автомобильных трассах в регионе организованы мобильные пункты обогрева.