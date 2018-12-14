Москва, 14 декабря, 2018, 21:38 — ИА Регнум. Банк России предусматривает сохранение антироссийских экономических санкций в базовом сценарии прогноза до 2021 года. Об этом говорится в опубликованном 14 декабря новом докладе регулятора о кредитно-денежной политике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Отмечается, что набор внешних и внутренних предпосылок базового сценария остался неизменным по сравнению с базовым прогнозом, опубликованным в октябре.

«В части ключевых внешних предпосылок, помимо траектории цен на нефть, Банк России… предполагает сохранение введённых в отношении России в 2014—2018 годах международных санкций», — говорится в докладе.

Сообщается, что регулятор также «исходит из небольшого замедления экономического роста и сохранения невысокого инфляционного давления в основных странах — торговых партнёрах, постепенной нормализации денежно-кредитной политики в развитых экономиках».

В базовом сценарии ЦБ исходит из постепенного снижения цен на нефть марки Urals до $55 за баррель, но более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. В предпосылках прогноза среднегодовая цена на нефть в 2019 году снижена с $63 до $55 за баррель и сохранена вблизи этого уровня в 2020—2021 годах.

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