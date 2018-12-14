Иваново, 14 декабря, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Решение о создании территории опережающего социально-экономического развития «Южа» в городском поселении Южа Южского района Ивановской области подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, говорилось на встрече Дмитрия Медведева с губернатором Ивановской области Станислава Воскресенского 14 декабря.

Government.ru Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским

Как сообщил Воскресенский, инициаторами проекта по созданию ТОР в Юже выступили пять инвесторов.

«Там несколько предприятий: это и производство медицинских изделий, и пищевая промышленность, и сельхозпереработка. Всего пять инвесторов, порядка 115 рабочих мест предполагается создать», — пояснил Воскресенский, пообещав главе правительстве, сделать «все, чтобы инвесторов привлечь».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в Ивановской области была создана ТОР «Наволоки» на территории муниципального образования Наволокское городское поселение Кинешемского района. Тогда сообщалось, что правительством Ивановской области были подписаны соглашения с инвесторами о реализации 14 инвестпроектов. Было объявлено о создании 1,3 тыс. новых рабочих мест и инвестициях в 2 млрд рублей. По данным, которые привел губернатор на встрече с Дмитрием Медведевым 14 декабря, здесь создано 497 рабочих мест.