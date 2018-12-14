Киев, 14 декабря, 2018, 21:27 — ИА Регнум. В течение прошлого месяца Печерский суд Киева разморозил 26 счетов различных предприятий, связанных с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщило 14 декабря издание «Экономическая правда».

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Суд не нашёл веских доказательств того, что компании «отмывали» деньги, полученные преступным путём, как ранее утверждала генеральная прокуратура Украины.

По данным журналистов, размороженная сумма может составлять $250 млн, именно о такой сумме сообщили изданию источники в генпрокуратуре.

Напомним, в феврале 2018 года суд разморозил счета компаний, принадлежавших сыну Виктора Януковича Александру. По разным оценкам, на них хранилось более $46 млн.