Мадрид, 14 декабря, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Посол Соединенных Штатов при Организации американских государств (OEA) Карлос Трухильо заявил сегодня, 14 декабря, в ходе интервью с информагентством EFE, что недавняя поездка премьер-министра Испании Педро Санчеса на Кубу не является позитивным сигналом. Об этом сообщает испанское издание ABC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело в шляпе

Напомним, в ноябре испанский лидер посетил Гавану. Это был первый официальный визит главы правительства Испании на остров за 32 года. В программу поездки входила встреча с главой Республики Куба Мигелем Диас-Канелем и представителями гражданской общественности, но не с оппозицией. На Кубе Санчес заявил, что его поездка на остров предваряет визит королевской четы, намеченный на следующий год, когда исполнится 500 лет со дня основания Гаваны.

Как уже отмечало ABC, в ходе путешествия Санчес сконцентрировался на вопросах экономики, а не на отсутствии политических свобод в государстве. По мнению СМИ, объявление отношений с Кубой «приоритетными» было равноценно признанию премьер-министра в исчерпании возможностей испанской политики. Главной целью Педро Санчеса журналисты сочли улучшение условий для предпринимательской деятельности в стране, чтобы там могли закрепиться испанские компании.

Деловой характер пронизывал весь визит с того момента, как действующий лидер Испании встретился с представителями 24 фирм, которые имеют коммерческие интересы на острове. Сейчас Испания претендует на то, чтобы стать вторым по значимости торговым партнером Кубы после Китая, обойдя Венесуэлу. Что касается испанских предприятий, то они по большей части работают в гостиничном секторе кубинской экономики, однако хотели бы разнообразить сферу своей деятельности.

Когда посла США при OAE спросили, что, по его мнению, означает визит Санчеса на Кубу, Трухильо ответил, что ничего хорошего. «Если страна уважает демократию и права человека, она должна отстаивать их в любой ситуации, а не в избирательной форме», — подчеркнул американский дипломат.

Бывший президент США Барак Обама и возглавлявший в то время Кубу Рауль Кастро в конце 2014 года инициировали оттепель в отношениях двух стран, которая привела к возобновлению дипломатических связей. Однако этот процесс оказался парализован вскоре после того, как Дональд Трамп пришел к власти в январе 2017 года. Стоило Трампу въехать в Белый дом, как США ограничили посещение острова для своих граждан, запретили взаимодействие с кубинскими предприятиями, связанными с военным ведомством, и обвинили Кубу в предполагаемых атаках, которые причинили ущерб здоровью 26 американских дипломатов в Гаване.