Москва, 15 декабря, 2018, 00:07 — ИА Регнум. С 15 декабря в Москве вступили новые правила парковки. Эти меры ввёл Транспортный комплекс столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

Теперь минимальная стоимость парковки в центре составляет 80 рублей в час — это улицы между Садовым и Бульварным кольцами. Парковка с дифференцированным тарифом — 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час — на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час.

Ряд улиц получили максимальный тариф — 380 рублей. Это улицы возле делового центра «Москва-сити», Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и другие.

Уменьшилось время бесплатной остановки. Вместо вольготных 15 минут водитель должен уложиться в 5. Кроме того, введена плата на парковку по воскресеньям на 237 улицах Москвы. Они расположены в районах Арбат, Басманный, Дорогомилово, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Тверской, Хамовники и Якиманка. Взимать плату теперь будут на улицах Арбат, Покровке, Маросейке, Мясницкой, Пятницкой, Большой и Малой Лубянке, Большой и Малой Бронной, Красной Пресне и других.

Ранее РЭУ им. Плеханова провёл исследование, выводы которого позволяют властям Москвы существенно повысить стоимость уличной парковки. Они сочли стоимость уличного парковочного места от 60 до 200 рублей в час заниженной.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парковки не являются источниками дохода для столицы.

«Парковка не является для нас источником доходов. Она является регулятором количества машин, которые приезжают в центр города», — сказал он.

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По его мнению, часть парковочного пространства в центре города должна быть всегда свободна:

«Когда количество парковочных мест заполняется более чем на 80%, во всем мире есть один рецепт — увеличение цены парковочного места».

Но эксперты оценивают ситуацию иначе. По мнению директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, московские власти уже достаточно давно чётко фиксируют, что их задача в части организации дорожного движения — не разгрузка улиц, а извлечение денег из москвичей и гостей столицы.

«Достаточно посмотреть, как нанесена разметка для платной парковки, и сравнить эту разметку, например, с парижской, и вы всё поймёте: разметка делается так, чтобы парковочных мест в городе было меньше, а не больше. Это провоцирование нарушений. Если бы кто-то в Москве из московского руководства хотел бы улучшить организацию дорожного движения и разгрузить центр города, он не зауживал бы улицы в центре. В том числе он не зауживал бы те улицы, где вообще нет никакого пешеходного движения, например Яузский бульвар».

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По мнению Делягина, задача, которую поставили перед собой московские власти, заключается не в облегчении, а в максимальном затруднении дорожного движения, чтобы извлекать из нарушителей деньги.

«Попутно люди вынуждены с машин пересаживаться на городской транспорт, и пробки в московском метро в час пик усиливаются. Если мэр Москвы Сергей Собянин и проезжает на московском метро в порядке пиар-акции, то к этому готовятся месяц, и соответственно обычную заполняемость вагонов Собянин никогда не увидит, потому что не захочет увидеть. Он никогда не увидит и очередей на вход у станций метро. Это общая концепция российской власти, что люди — новая нефть. И поскольку денег у них всё меньше, нужно применять гидроразрыв пласта (гидравлический разрыв пласта — один из методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин — прим. ИА REGNUM ). Вот повышение стоимости московской парковки — это применение гидроразрыва пласта к новой нефти — гражданам Российской Федерации. И пока граждане РФ будут терпеть, их будут грабить. Потому что никакого человеческого языка эта власть не понимает. И несмотря на разговоры про каналы обратной коммуникации, никакого языка, кроме протестного голосования, она воспринять не в состоянии».

Политолог Андрей Колядин считает меры опасными для действующей власти.

«С самого начала, когда речь шла о том, что это делается исключительно во благо жителей, только для жителей и по просьбам жителей, было понятно, что на самом деле это делается во благо чиновников, ради чиновников и только во имя чиновников. Цены будут поднимать до той поры, пока люди не выйдут на улицы и не начнут бить тех, кто организовал эти парковки. И я думаю, что времени уже немного осталось. Исходя из того, что люди нищают, а цены всё растут. Поэтому это небезопасное сейчас явление. На каком из шагов власти по отниманию последних денег всё это перерастёт в безудержный и беспощадный русский бунт?» — спросил он.

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Колядин подчеркнул, что властям Москвы пора перестать воспринимать свой народ как новую нефть:

«Это очень сильно раздражает, и на периферии власть уже сильно ненавидят и борются с ней всеми доступными способами. Я думаю, что это дойдёт и до Москвы, и Москва вдруг окажется крайне неприятным городом для Ликсутовых и иже с ним. Мне рассказывали красивую фишку о том, что по распоряжению Собянина провели серьёзные социологические исследования по поводу того, сколько ещё можно отжать у людей из кошельков так, чтобы они не вышли на улицы. Исходя из этого исследования, идут к выявленным цифрам, чтобы отнять всё, что только возможно. Где сдетонирует тот самый взрыв, который уничтожит эту прекрасную власть, которая вместо того, чтобы делать для людей благо, отнимает последнее? Времена непростые, и то, что власти не чувствуют этого и продолжают втыкать иголки в тела людей, это показатель того, что всё может плохо кончиться. Не потому что народ плохой, а потому что власть не соображает, что делает. Она улетела и живёт в своей реальности».

Добавим, что движение «Синие ведёрки» разместило в интернете петицию с требованием отменить новые правила. Документ всего за несколько дней успел собрать более сотни тысяч подписей.